В Москве актёр Дмитрий Дюжев сбил на автомобиле 8-летнего ребенка

Актер Дмитрий Дюжев в понедельник сбил на автомобиле BMW X5 восьмилетнего ребенка на улице Артамонова между домами 10 и 11. Пострадавшая девочка была срочно госпитализирована в 9-ю детскую горбольницу.

В Главном управлении столичного МВД сообщили, что Дмитрий Дюжев сам вызвал девочке скорую помощь. По данным источника «Интерфакса», школьница перебегала дорогу в неположенном месте, примерно в 30-ти метрах от пешеходного перехода. Актёр увидел её, стал тормозить, но избежать наезда не смог.

Девочка получила сотрясение мозга. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.