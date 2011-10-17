Тела двух погибших извлекли спасатели из-под завалов дома в Бронницах

В Бронницах из-под завалов дома, в котором взорвался бытовой газ, спасатели извлекли тела двух человек. Следственные органы устанавливают личности погибших.

Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ирина Гуменная.

"АН" сообщали, что по данным Минздрава Московской области сообщили о 15 пострадавших в результате взрыва и пожара в жилом доме № 42 по Москворецкой улице в подмосковных Бронницах. Повреждено 30 квартир.



Губернатор Московской области Борис Громов поручил создать специальную рабочую группу для помощи пострадавшим при взрыве газа в Бронницах и ликвидации его последствий.