От взрыва в жилом доме в Бронницах пострадали 15 человек

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили последние данные о пострадавших в результате взрыва и пожара в жилом доме в подмосковных Бронницах. На данный момент имеются сведения о 15 пострадавших.

Спасатели продолжают извлекать пострадавших из-под завалов, буквально 10 минут назад их было 6. Ранее сообщалось, что три человека госпитализированы.

Представители регионального ГУ МЧС РФ сообщили, что пожар, произошедший в жилом доме № 42 по Москворецкой улице в результате взрыва бытового газа, локализован. Повреждено 30 квартир, передает Интерфакс.

Губернатор Московской области Борис Громов поручил создать специальную рабочую группу для помощи пострадавшим при взрыве газа в Бронницах и ликвидации его последствий, передает РИА Новости. Рабочую группу возглавляет заместитель председателя правительства Московской области Василий Громов. Он сейчас направляется в Бронницы к месту происшествия.

В состав рабочей группы вошли представители министерства социальной защиты населения региона, министерств здравоохранения и ЖКХ.