Архангельские спасатели, искавшие пропавших работников монастыря, обнаружили в понедельник на одном из необитаемых островов молодого человека. Им оказался 25-летний сборщик водорослей с Соловков.

Он рассказал, что 1 октября в шторм его лодка затонула, а ему удалось выплыть на ближайший берег, которым оказался небольшой остров.

"Беломорский Робинзон" укрывался в небольшой норе. Молодой человек сообщил также, что ему приходилось питаться выброшенной на берег морской травой и пить дождевую воду. Вертолет доставил спасенного в Архангельск, где его осмотрели врачи "скорой помощи".

Отметим, сотрудники МЧС искали других пропавших - инока и работника Соловецкого монастыря.

Монах в понедельник найден погибшим, его напарника до сих пор ищут.

Сообщение о том, что в районе Соловецких островов пропали два человека, поступило в МЧС России по Архангельской области от игумена Соловецкого монастыря в минувшую субботу.

В заявлении игумена говорится, что 13 октября 48-летний инок и 27-летний работник монастыря вышли на катере в море из бухты Благополучия острова Большой Соловецкий в направлении карельской Кеми.

Последний раз они выходили на связь 13 октября около 18.00, сообщив, что проходят остров Топ (это начальный этап пути), и "становится страшно". После этого связь с ними пропала.

В воскресенье вечером в региональное МЧС поступило сообщение, что в прибрежных водах острова Русский кузов рыбак обнаружил корпус разбитого катера.

"На данный момент найдено тело инока. Оно было обнаружено на одном из Седельных островов (группа малых островов в Белом море)", - сообщил в понедельник сотрудник управления МЧС по Архангельской области.