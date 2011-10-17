В Бронницах после взрыва газа огнем охвачены уже 20 квартир

Мощный взрыв бытового газа произошел сегодня в жилом пятиэтажном доме в Бронницах. По последним данным, огнем охвачены 20 квартир. Газ взорвался в доме № 42 по Москворецкой улице в 15:45. Три человека были госпитализированы с ожогами.

По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди. По словам очевидцев, из окон доносится плач людей, но спасатели пока не могут их найти, передает Life News. МЧС опровергает информацию о том, что под завалами могут находиться люди, передает ИТАР-ТАСС. Из горящего дома были эвакуированы 12 человек. На месте происшествия работает областная организация "Медицина катастроф", которая оказывает помощь пострадавшим.

На место направлена оперативная группа ГУ МЧС по Московской области, а также 16 пожарных расчетов, спасательные подразделения ГУМО "Мособлпожспас" и другие оперативные службы.

Губернатор Московской области Борис Громов поручил создать специальную рабочую группу для помощи пострадавшим при взрыве газа в Бронницах и ликвидации его последствий, передает РИА Новости. Рабочую группу возглавляет заместитель председателя правительства Московской области Василий Громов. Он сейчас направляется в Бронницы к месту происшествия.

В состав рабочей группы вошли представители министерства социальной защиты населения региона, министерств здравоохранения и ЖКХ.