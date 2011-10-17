В подмосковных Бронницах произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В городе Бронницы Московской области в 15.45 мск в понедельник в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Москворецкая, 42, произошел взрыв бытового газа. В результате происшестия пострадали люди. По данным МЧС, три человека были госпитализированы с места происшествия. Сколько человек находятся под завалами, в настоящее время неизвестно.



По данным ГУМЧС, взрыв произошел на пятом этаже в четырехподъездном доме.

После взрыва газа произошел пожар. В настоящее время обрушились перекрытия в одном из подъездов между третьим и четвертым этажами. также произошло обрушение наружных стен между четвертым и пятым этажами. Пламенем охвачены шесть квартир. В настоящее время их тушат сотрудники МЧС, передает РИА Новости.

На место происшествия направлены оперативная группа главного управления МЧС России по Московской области, 16 пожарных расчетов, спасательные подразделения ГУМО "Мособлпожспас" и другие оперативные службы.