В Анталью вылетел спецрейс за пострадавшими в ДТП новосибирскими туристами

Из Москвы в Турцию в понедельник вылетел спецрейс за пострадавшими в ДТП россиянами. Таким образом, в клинике "Side Anado Lu Hastanesi" остаются четверо туристов из Новосибирска, в том числе двухлетняя Даша Кузнецова.

У двоих из них черепно-мозговые травмы, у одной женщины переломы обеих предплечий.



Напомним, автобус туроператора "Пегас Туристик" с 18 новосибирскими туристами вечером в среду попал в аварию по пути в аэропорт Антальи. Все туристы были доставлены в госпиталь для осмотра, 12 человек улетели своим же рейсом, шестеро оставались в больнице.