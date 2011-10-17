Подозреваемый в убийстве судьи города Бодайбо дал признательные показания

Накануне днем в одной из квартир жилого дома города Бодайбо было обнаружено тело 38-летней судьи Бодайбинского городского суда Ольги Игнатовой. Потерпевшая, как уточнили в СК РФ, скончалась от ножевых ранений.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Бодайбо Игоря Игнатова - бывшего мужа Ольги Игнатовой. Он подозревается следователями в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Убийство судьи, как считают следователи, произошло на почве семейного конфликта: подозреваемый задержан и в ходе допроса дал признательные показания. Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Игоря Игнатова.