В ночном клубе Екатеринбурга прорвала труба с кипятком, пострадали люди

В ночном клубе "Gold" в Екатеринбурге во время дискотеки произошел разрыв трубы с кипятком, в самый разгар вечера уровень воды достиг около 120 сантиметров, а температура поднялась выше 40 градусов.



При прорыве трубы с кипятком в ночном клубе пострадали люди, в частности, молодой человек и девушка, получили ожоги, они находятся в тяжелом состоянии и в настоящее время они госпитализированы в реанимацию ожогового центра 40-й городской больницы. У обоих пострадавших ожоги 23% поверхности тела, у девушки из всех ожогов 4% - глубокие, передает Интерфакс.



В ближайшее время врачи будут решать вопрос о хирургической терапии для этих пострадавших.



Во время происшествия работники клуба успели вывести из заведения 150 человек, еще 300 человек вывели прибывшие на место спасатели.