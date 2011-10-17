На юго-востоке Москвы автомобиль полиции совершил наезд на велосипедиста

На юго-востоке Москвы полицейский автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Авария произошла на улице Краснодонская, недалеко от станции метро "Волжская".



Велосипедист был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму и перелом конечностей, передает Интерфакс. Сбив велосипедиста, сотрудники правоохранительных органов также совершили столкновение с частным автомобилем ВАЗ. В результате дознания будет установлен виновный в ДТП.