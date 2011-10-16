Следователи по "горячим следам" раскрыли двойное убийство, совершенное на западе Москвы накануне вечером.

По данным источника в ГУ МВД РФ по Москве, около 22:00 15 октября на лестничной площадке дома номер 18 по Сколковскому шоссе были найдены убитыми мужчина и женщина. По заключению экспертов, смерть потерпевших наступила в результате множественных ножевых ранений.

Подозреваемого удалось задержать за считанные часы, мужчину допрашивают следователи СК РФ. По предварительной версии, двойное убийство было совершено на бытовой почве.