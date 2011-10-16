В клубе Gold, затопленном кипятком, работает штаб Главного управления МЧС РФ

В Екатеринбурге на трубопроводе диаметром 1 м произошла авария - в результате пострадали посетители ночного клуба Gold на улице Ткачей. Пятеро потерпевших госпитализированы с ожогами 1-й и 2-й степени.

Всего сотрудниками МЧС было эвакуировано около 450 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В 00.15 мск в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода: кипяток залил расположенный ниже места аварии клуб Gold. В зоне затопления оказались близлежащие территории, и люди вынуждены были спасаться на крышах автомобилей.

В ликвидации последствий аварии задействован 41 человек и 10 единиц техникию На месте происшествия работает штаб Главного управления МЧС России по Свердловской области.