В Симферополе аварийную посадку авиалайнер совершил из-за птицы

Самолет рейса СДМ-862 по маршруту Симферополь - Пулково был вынужден накануне совершить аварийную посадку в аэропорту Симферополя из-за попадания в двигатель птицы. Авиалайнер принадлежит авиакомпании "Россия".

Напомним, накануне вечером в аэропорту Симферополя, после взлета, совершил аварийную посадку на одном работающем двигателе самолет Ан-148, выполнявший рейс СДМ-862 по маршруту Симферополь - Пулково (Санкт-Петербург). На борту самолета находилось 67 пассажиров и 6 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.

Причиной отказа двигателя стало попадание птицы, сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия".

Из Петербурга в Симферополь был направлен другой самолет, "Боинг-737". В воскресенье в 8.50 мск все пассажиры рейса вылетели в Пулково.

На время ожидания (порядка 6 часов) все пассажиры рейса были размещены в гостинице, их обеспечили питанием.