7 сбитых BMW в Пензе пенсионеров в больнице, 3 из них - в реанимации (видео)

В Пензе врачи борются за жизни пострадавших в крупном ДТП с участием сразу четырех машин произошедшем накануне в Железнодорожном районе города Пензы, трое из семи пострадавших находятся в реанимации.

Это пожилые дачники, которые направлялись на свои участки.

В субботу в 10:20 на на 648-м километре федеральной трассы М5 "Урал" в черте Пензы в аварию попали четыре машины: ВАЗ-2106, BMW, КамАЗ и МАЗ.

Водитель BMW, который ехал со стороны Самары, по касательной задел грузовик, а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым и грузовым автомобилями, сообщил старший инспектор регионального управления ГБДД Виталия Иванова.

От удара BMW вылетела на обочину и сбила семерых человек.

РИА Новости со ссылкой на начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ Олега Зугеева сообщает, что все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным,

Ведется расследование, обстоятельства ДТП выясняются.