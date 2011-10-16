В Подмосковье ДТП произошло на железнодорожном переезде

В Подмосковье утром в воскресенье около 05.00 на 42-м километре малого бетонного кольца Рязанско-Каширского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие на закрытом железнодорожном переезде.

В результате ДТП пострадали три человека. В ГИБДД Московской области сообщили, что водитель, управлявший автомобилем KIA, совершил наезд на два автомобиля Volvo, стоящих на закрытом железнодорожном переезде, передает РИА Новости.

По данным автоинспекции, пострадали водитель и пассажир KIA. Они были госпитализированы в ближайшую клинику. Полицейские устанавливают причины ДТП в Московской области на закрытом железнодорожном переезде.