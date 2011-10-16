Российский пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Симферополе

В Крыму сегодня пассажирский самолет "Ан-148" совершил аварийную посадку в Симферополе. На борту российского самолета находились 67 пассажиров и шесть членов экипажа. Жертв и пострадавших в связи с аварийной посадкой нет.

Самолет "Ан-148", принадлежащий авиакомпании "Россия", после взлета аварийно сел на одном работающем двигателе. Авиалайнер выполнял рейс № СДМ-862 по маршруту Симферополь - Санкт-Петербург, передает Интерфакс.

По информации украинского МинЧС, педварительная причина аварийной посадки самолета - отказ правого двигателя.

Ситуация находилась под контролем Главного управления МинЧС в АР Крым.