В Петербурге ОМОН предотвратил драку с полицией на трибунах «Петровского»

В Петербурге во время матча питерского «Зенита» и московского «Динамо» на стадионе «Петровский» болельщики столичного футбольного клуба накануне попытались устроить потасовку с полицейскими.

За считатанные секунды фанатов угомонили бойцы ОМОНа. Серьезных столкновений на трибунах стадиона не произошло. Матч закончился вничью - 0:0.



Болельщикам, приехавшим поболеть за «Динамо» из Москвы, было предоставлено два сектора. Один из них они заполнили только на треть и могли перемещаться на нем внутри огороженного кордоном из полицейских пространства. Примерно на 70-й минуте матча из второго сектора было запущено несколько ракетниц и фейерверков, и фанаты начали активное наступление на стоящих в кордоне полицейских. В сектор зашел дополнительный взвод ОМОН. За мгновение утихомирив фанатов, омоновцы покинули трибуну, передает Интерфакс.

Как обычно, в ходе игры болельщики двух клубов устроили фанатские представления. В первом тайме на «вираже» «Зенита» было сожжено несколько динамовских знамен. Во второй половине игры подобное совершили и фанаты «Динамо».