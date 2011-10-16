Бельгийские "возмущённые" закидали брюссельскую биржу башмаками
16 октября 2011, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]
Широкомасштабная акция протеста против "финансового терроризма" антикризисной политики институтов Евросоюза, прошла в субботу в Брюсселе. Кульминацией акции стало метание обуви в брюссельскую биржу.
В целом полиция заявляет о дисциплинированном проявлении протеста.
Не было отмечено никаких выраженных противоправных действий, в отличие от Рима. На акцию солидарности с американскими "захватчиками Уолл-Стрит" вышло манифестантов значительно больше, чем предполагалось - порядка 6,5 тысяч человек,, преимущественно, молодёжь.