Широкомасштабная акция протеста против "финансового терроризма" антикризисной политики институтов Евросоюза, прошла в субботу в Брюсселе. Кульминацией акции стало метание обуви в брюссельскую биржу.



В целом полиция заявляет о дисциплинированном проявлении протеста.

Не было отмечено никаких выраженных противоправных действий, в отличие от Рима. На акцию солидарности с американскими "захватчиками Уолл-Стрит" вышло манифестантов значительно больше, чем предполагалось - порядка 6,5 тысяч человек,, преимущественно, молодёжь.