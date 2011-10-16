В Екатеринбурге в ночном клубе 5 человек обварились кипятком, 450 эвакуировано

В Екатеринбургском клубе "Gold" в ночь на воскресенье в результате аварии на трубопроводе с горячей водой пострадали 5 человек. Все они госпитализированы в городские больницы с ожогами I и II степени.

16 октября в 00:15 мск поступило сообщение о прорыве трубопровода диаметром 1 метр с горячей водой на улице Ткачей. Кипяток начал заливать расположенный ниже места аварии ночной клуб. В зоне затопления оказались близлежащие территории и люди вынуждены были спасаться на крышах автомобилей, сообщает областное управление МЧС.

Спасатели с помощью пожарных автомобилей эвакуировали 450 человек. В эвакуации принимали участие и сотрудники клуба. Они выставили диваны, по которым люди смогли перебраться на безопасное место.

"Принимаются меры по отбуксированию транспортных средств от главного входа клуба. Для оказания психологической помощи задействованы психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Всего в ликвидации последствий аварии задействован 41 человек и 10 единиц техники", - рассказали в Управлении, отметив, что жизнеобеспечение населения жилых домов, расположенных рядом с местом аварии, не нарушено. Теплоснабжение не прекращалось, сообщает ИТАР-ТАСС.