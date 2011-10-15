В Подмосковье в ДТП погибли два человека, в том числе сотрудник ГИБДД

В Подмосковье около 16 часов в субботу на 141-м км трассы "Каспий" в Каширском районе внедорожник Range Rover на высокой скорости врезался в автомобиль ДПС, остановившийся на обочине дороги для оказания помощи другому водителю. В результате ДТП погибли два человека.

Удар был такой силы, что находившийся за рулем сотрудник полиции 1975 года рождения погиб на месте, травмы, не совместимые с жизнью, получил водитель сломавшейся машины, которому погали гаишники. Женщина-инспектор 1978 года рождения получила тяжелый травмы. За ее жизнь в настоящее время борются врачи.

У погибшего автоинспектора остались двое детей, передает Интерфакс. Водитель Range Rover был направлен на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, он был трезв и следов наркотиков также не выявлено.