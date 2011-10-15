Участники массовой акции протеста против экономической политики властей в Италии и в мире, проходящей в субботу в Риме, насчитывающей более 100 тысяч человек, жгут машины и разбивают витрины магазинов.

Часть манифестантов поджигают дымовые шашки. На улице Кавур, идущей от Термини к Колизею, "возмущенные", как называют демонстрантов итальянские издания, подожгли два автомобиля и разбили несколько витрин.

Некоторые из участников несут на поднятых рук макет гроба, на боковой стороне которого написано "Берлускони".

Сообщается об одном пострадавшем, которым, по информации агентства Adnkronos, оказался мужчина примерно 60-ти лет, который попытался помешать молодым людям закидывать бутылками пожарных, пытавшихся потушить горящий автомобиль.

Римская акция "возмущенных" стала одной из многочисленных манифестаций, которые на субботу запланированы более чем в 950 городах в 82 странах мира против жадности и коррумпированности 1% самых богатых людей.

Провести подобный международный день солидарности молодых людей по всему миру вдохновили активисты движения "Захвати Уолл-стрит", которые с середины сентября протестуют рядом со зданием Нью-Йоркской фондовой биржи.

Принять участие в масштабной акции протеста в Вечный город приехали студенты и активисты различных общественных движений со всей Италии. Автобусы с демонстрантами до сих пор прибывают в Рим, несмотря на то, что многотысячное шествие заполняет центральные улицы итальянской столицы, сообщает РИА Новости.

Начав шествие от центрального римского вокзала Термини, манифестанты двинулись в сторону знаменитого Колизея. Из-за большого числа участников акции движение в центре Рима парализовано.