Автоцистерна с 30-ю тоннами жидкого мыла перевернулась под Нижним

В Новгородской области перевернулся грузовик с 30 тоннами жидкого мыла. В результате аварии машина получила значительные механические повреждения, из-за чего произошла утечка жидкости из цистерны.

Сообщение о ДТП на федеральной автотрассе М-7 "Волга" вблизи города Дзержинска Нижегородской области поступило в центр управления в кризисных ситуациях Нижегородского главка МЧС по каналу связи "112" в пятницу в 11.05 мск.

"Автоцистерна Mаn с 30 тоннами жидкого мыла опрокинулся в кювет при повороте на Игумновское шоссе в сторону Дзержинска", - сказал в субботу представитель пресс-службы регионального управления МЧС РФ, сообщает РИА Новости.

"Подъем машины осуществлялся при помощи специальной тяжелой техники", - добавил представитель ведомства.

Обстоятельства происшествия выясняются.