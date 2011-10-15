На Volkswagen Passat B5, сбившем мать и ребёнка в Брянске, были краденые номера

В резонансном ДТП, которое произошло в прошлую пятницу в центре Брянска, при котором на месте погибла трёхлетняя малышка, а её мать оказалась в реанимации, произошёл совершенно неожиданный поворот.

Госномера автомобиля "Volkswagen Passat B5", которым управляла 20-летняя Ирина Добржанская оказались ворованными. По данным пресс-службы ГИБДД региона, многие жители ездят на автомобилях белорусской регистрации по доверенности, поэтому номера злополучного автомобиля никакого подозрения не вызвали.

Но в субботу стали известны интересные детали. Двое молодых людей – Сергей и Мария – поставили свой автомобиль "Infiniti" на стоянку на ул. Карвата.

А через две недели они увидели по телевизору сюжет о ДТП в Брянске и были шокированы, так как на злополучном VW Passat были номера с их "Infiniti", сообщает в субботу "Советская Беларусь".

В МВД эту информацию подтвердили. Устанавливаются подробности.