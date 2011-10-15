Жители Брянска грозят сжечь родителей виновницы гибели ребёнка в ДТП

В Брянске в субботу неизвестные продолжают угрожать расправой родителям Ирины Доброжанской, которая сбила на пешеходном переходе молодую маму с ребёнком, после чего трёхлетняя девочка умерла.

Сама девушка после попытки самоубийства находится под наблюдением врачей. Город бурлит всю неделю со времени ДТП, в котором погибла трехлетняя девочка. У дома предполагаемой виновницы постоянно собираются толпы жителей Брянска, которые требуют расправы над 20-летней автомобилистки. На улицах проходят стихийные акции с требованием арестовать и наказать девушку, которую называют убийцей ребенка.

Вскоре после того, как стало известно об этом ДТП, по разным данным, от 200 до 1000 человек перекрыли проспект в центре Брянска. Они требовали повысить безопасность на дорогах и привлечь к ответственности участницу ДТП, которая, к недовольству жителей, не была арестована. Домой и на сотовый обвиняемой неоднократно звонили люди с угрозами и призывами покончить жизнь самоубийством.

Мать Ирины Ольга Доброжанская рассказала, что девушка находится в тяжелом моральном состоянии и не может пережить гибель ребенка, сообщает радио "Эхо Москвы".

Перед госпитализацией Ирина Доброжанская попыталась покончить с собой, приняв большую дозу таблеток с алкоголем. Мать успела вызвать скорую и госпитализировать её.

В областном МВД сообщили, что взяли всю семью под охрану. Сотрудники полиции дежурят у её дома, правоохранительные органы отслеживают по интернету сообщения с призывами организовать самосуд. Столь жесткая реакция местных жителей подкрепляется слухами о том, что предполагаемая виновница аварии может избежать наказания благодаря родственным связям, в частности, с работниками прокуратуры. Однако полиция эти сообщения называет домыслами.

Напомним, авария с участием Ирины Доброжанской произошла 7 октября. На одном из проспектов в центре Брянска черный седан сбил молодую маму с трехлетней дочкой. В результате удара ребенок погиб. Мать находится в реанимации. Свою вину Доброжанская признала полностью.

Расследованием брянского ДТП занялись в Москве. Дело передано в Следственный комитет России.