В Санкт-Петербурге в субботу на проспекте Александровской Фермы у дома 29 в начале пятого утра произошло ДТП - столкнулись пять легковых машин, два грузовика и автобус-развозка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В результате аварии пострадал водитель автобуса.

Как отмечают в ведомстве, ДТП произошло из-за гололеда.

Аварии были и днём в субботу . Асфальт покрыт тонким слоем льда. На Обводном канале в районе Борового моста столкнулся фургон и легковая машина.

МЧС призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах.