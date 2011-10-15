В Питере гололёд смешал в кучу-малу автобус, 2 грузовика и 5 "легковушек"
15 октября 2011, 17:01 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге в субботу на проспекте Александровской Фермы у дома 29 в начале пятого утра произошло ДТП - столкнулись пять легковых машин, два грузовика и автобус-развозка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
В результате аварии пострадал водитель автобуса.
Как отмечают в ведомстве, ДТП произошло из-за гололеда.
Аварии были и днём в субботу . Асфальт покрыт тонким слоем льда. На Обводном канале в районе Борового моста столкнулся фургон и легковая машина.
МЧС призывает водителей быть предельно осторожными на дорогах.