Наводнение в Таиланде унесло жизни трёх сотен человек

В Таиланде в субботу число погибших в результате наводнения достигло 299 человек, сообщил департамент по предупреждению последствий стихийных бедствий королевства. Сильные наводнения продолжаются в 26 из 76 провинций.

2,3 миллиона человек сейчас находятся в зоне бедствия. Всего от наводнений в Таиланде с конца июля текущего года пострадали около 3 миллионов человек.

15 октября, наводнение достигло Бангкока, когда из берегов вышла река Чао Прая, подтопив 20 из 50 муниципальных районов столицы королевства. Самая сложная ситуация - на востоке города, где уровень воды на улицах достигает 70 см.

Департамент по предупреждению стихийных бедствий предупреждает жителей столицы о том, что критическая фаза наводнения придется на период с воскресенья по вторник, когда прилив в Сиамском заливе, в который впадает Чао Прая, осложнит откачку воды из Бангкока, а ливневые дожди еще больше наполнят воды реки.

Ожидается, что некоторые пригороды столицы будут оставаться под водой до двух месяцев, передает ИТАР-ТАСС.