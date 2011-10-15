В Сочи ведётся ликвидация последствий стихии

В Краснодарском крае в Сочи ликвидируют последствия удара стихии. Всю минувшую ночь спасательные службы разбирали завалы и помогали людям, которые оказались заложниками разбушевавшейся непогоды.

В пятницу вечером над городом пронесся шквалистый ветер с ливнем и грозой. В одном из пятиэтажных домов в Центральном районе Сочи ветер снес половину крыши.Сейчас идут восстановительные работы. В этом же районе дерево упало на машину, в которой находились люди. Никто не пострадал.

Были повалены ещё несколько деревьев, которые перекрыли проезд автомобилям.

В Адлерском районе Сочи накануне из-за дождей подтопило 20-25 домов и придворовых территорий. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, в результате выпадения осадков в виде дождя и затрудненной работы ливневой канализации произошло подтопление 20-25 придворовых территорий в Адлерском районе.

Как отмечается, накануне МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде, и все службы гражданской обороны и спасатели были готовы к борьбе со стихией.