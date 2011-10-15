В Хабаровском крае сел на мель теплоход с 2 тысячами тонн нефтепродуктов

В Хабаровском крае на реке Амур сел на мель грузовой теплоход. Инцидент произошел в районе города Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время проводится операция по снятию с мели грузового теплохода.



На борту теплохода, принадлежащего ОАО "Амурское пароходство", находятся 14 человек экипажа и свыше 2 тысяч тонн нефтепродуктов. По данным МЧС России, теплоход следовал из Хабаровска в порт Советской Гавани. В район происшествия прибыл теплоход "Степан Серышев" с 10 членами экипажа и капитаном-наставником Амурского пароходства, передает Интерфакс. Повреждений судна нет, загрязнения окружающей среды не произошло.