Блокированные в Махачкале боевики сдались после переговоров

В Махачкале двое боевиков, которые были блокированы в Новом поселке, сдались властям. Участники НВФ сдались после переговоров. Спецназ вошел в дом и ищет третьего боевика.



Переговоры продолжались всю ночь, к ним привлекались родственники блокированных. У спецслужб есть подозрение, что третий прячется где-то в доме, передает Интерфакс. В Махачкале был введен режим контртеррористической операции.