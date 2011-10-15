В Пензенской области столкнулись 4 автомобиля, пострадали 7 человек

В Пензенской области произошла авария с участием четырех автомобилей. ДТП произошло на пешеходном переходе в Бессоновском районе. По данным МЧС РФ, пострадали семь человек.



Сообщение о происшествии поступило в 11:05. Авария произошла на пешеходном переходе на 648 километре трассы М5 "Урал". В ДТП участвовали четыре автомобиля: ВАЗ-2106, BMW, КамАЗ и МАЗ. Все пострадавшие были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.