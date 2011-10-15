Комиссия назвала причину крушения Як-42 под Ярославлем

Комиссия по расследованию авиакатастрофы Як-42Д в ярославском аэропорту Туношна пришла к выводу - самолет погубили возникшее торможение при разгоне и неправильные действия пилотов.



В результате катастрофы Як-42 погибла хоккейная команда «Локомотив». Роковое притормаживание было предпринято одним из пилотов, считают эксперты. Летчик-испытатель ОКБ имени Яковлева Василий Севастьянов сообщил, что результаты исследований подтвердили наличие «некоей тормозящей силы, не позволившей летчикам привести машину во взлетное положение».

Как пишет "Коммерсант", можно с уверенностью говорить о том, что причиной трагедии, унесшей жизни 45 человек, стали ошибки, допущенные командиром экипажа Андреем Соломенцевым и вторым пилотом Игорем Жевеловым.