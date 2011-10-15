В Дагестане продолжается операция по ликвидации боевиков
15 октября 2011, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Кировском районе Махачкалы возобновилась операция по ликвидации группы боевиков. Трое участников НВФ блокированы в частном домовладении. В настоящее время идет перестрелка.
Данных о жертвах и пострадавших нет, пишет Вести.ру. Жители близлежащих домов были эвакуированы до завершения операции. 23 сентября в Махачкале был убит заместитель главы Управления ФСИН по республике Магомед Муртузалиев. Также погибли его дочь, племянник и водитель.