В Дагестане продолжается операция по ликвидации боевиков

В Кировском районе Махачкалы возобновилась операция по ликвидации группы боевиков. Трое участников НВФ блокированы в частном домовладении. В настоящее время идет перестрелка.



Данных о жертвах и пострадавших нет, пишет Вести.ру. Жители близлежащих домов были эвакуированы до завершения операции. 23 сентября в Махачкале был убит заместитель главы Управления ФСИН по республике Магомед Муртузалиев. Также погибли его дочь, племянник и водитель.