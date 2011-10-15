В Подмосковье во время пожара взорвался газовый баллон, пострадал сотрудник МЧС

В Подмосковье произошел пожар на территории садового товарищества "Востряково" в Домодедовском районе. В ходе тушения пожара ранение получил сотрудник МЧС.



Сообщение о пожаре в деревянном поступило минувшей ночью примерно в 3:30. Пламя быстро распространялось и в течение нескольких минут охватило две строительные бытовки, стоявшие рядом, передает Интерфакс. Спустя час в одной из бытовок взорвались три газовых баллона. В результате взрыва в тяжелом состоянии был госпитализирован 26-летний командир отделения местной пожарной части. площадь пожара составили более 100 кв.м. Огонь удалось ликвидировать в 6:50.