В Польше потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли 2 человека

На юге Польши потерпел крушение легкомоторный самолет Погибли два человека. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Бугай в Малопольском воеводстве.



Погибли муж и жена, находившиеся в самолете. Об этом сообщил пресс-секретарь местной Службы спасения Анджей Секанка. По его словам, разбившийся самолет участвовал в перелете из Варшавы в Румынию. "Машина упала на поле в 20 метрах от хозяйственных построек и загорелась" . - заявил Секанка. Тела погибших нашли на расстоянии нескольких десятков метров от обломков самолета, передает РИА Новости.