Голодный медвежонок забрался на территорию колонии в Архангельской обл.

Голодный бурый медведь пробрался на территорию исправительной колонии N3 в Архангельской области. Медедя заметили еще летом: животное блуждало в окрестностях поселка, расположенного рядом с колонией.

На прошлой неделе медвежонок нанес первый визит в исправительное учреждение. По информации сотрудников УФСИН, на территории промышленной зоны колонии-поселения располагается свинарник, в котром здесь всегда есть, что поесть. Чтобы защитить домашних животных, медведя решили поймать: для этих целей была изготовлена клетка. В нее поместили еду. Медведь прельстился угощением и оказался в ловушке, передает Интерфакс. Оказалось, проголодалась медведица. Ее назвали Даша.

Прибывшие на место специалисты лесничества пояснили, что, скорее всего, медвежонку нет еще и двух лет, а выход к поселок объяснили поиском пропитания. Медвежонка накормили и отправили обратно в лес. Медведица будет жить в районе Соенского заказника.