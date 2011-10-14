В Москве полиция эвакуировала людей из кинотеатра "Пушкинский"
14 октября 2011, 19:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы в пятницу снаряд времен Великой Отечественной войны найден при проведении земляных работ около кинотеатра "Пушкинский".
В правоохранительных органах сообщили, снаряд диаметром 76 миллиметров нашли рабочие при выемке грунта около кинотеатра "Пушкинский". На место происшествия прибыли саперы Московского военного гарнизона, которые изымают боеприпас для его последующего вывоза и уничтожения.
Полиция эвакуировала зрителей и сотрудников из "Пушкинского". Место происшествия оцеплено.