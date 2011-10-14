В Нальчике предотвращен крупный теракт

В Нальчике в пятницу, 14 октября. предотвращен крупный теракт. Бомба была замаскирована в клумбе с цветами, расположенной вблизи от памятника первому президенту Кабардино-Балкарии Валерию Кокову на проспекте имени Ленина.

Бомба, начиненная поражающими элементами в виде обрезков арматуры, была оснащена детонатором с дистанционным управлением. По оперативным данным НАК КБР, она должна была сработать 18 октября. На этот день намечалось проведение массовых мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения первого президента республии. В Нальчике в праздничном мероприятии ожидалось участие руководства северокавказского региона, широкой общественности, жителей и гостей республики.

С учетом высокой вероятности взрыва при транспортировке, взрывотехники решили обезвредить бомбу на месте. Представитель НАК выразили благодарность бдительным гражданам, сообщившим о подозрительной клумбе.