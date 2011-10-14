Россиянин погиб в Тунисе в результате наезда на него катера

В Тунисе в среду, 12 октября, погиб турист из России Александр Мельничук 1977 года рождения. В Ростуризме сообщили, что россиянин отдыхал в городе Сус. Во время купания в Средиземном море он погиб в результате наезда на него катера.

Молодой человек попал под винт катера. По факту смерти российского туриста возбуждено уголовное дело по статье «непредумышленное убийство». В Ростуризме уточнили, что тело погибшего будет отправлено в Россию после осуществления всех формальных процедур.