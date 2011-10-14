В Москве мужчина убил жену, после чего застрелился

В Москве страшный инцидент произошел в пятницу днем в одной из квартир в доме №33 на Енисейской улице. Мужчина застрелил из ружья свою жену. После убийства женщины к дому приехали сотрудники полиции и бойцы ОМОНа.

Злоумышленник забаррикадировался в квартире. Полицейские начали штурмовать квартиру. Во время штурма мужчина выстрелил в себя из ружья. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативникам предстоит установить причины, побудившие мужчину на убийство и суицид. Имена погибших пока не уточняются.