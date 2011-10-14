Кортеж президента Украины Виктора Януковича попал в ДТП на подъезде к городу Хмельницкий.

Украинский президент Янукович 13 октября был в Хмельницкой области с рабочей поездкой. В четверг вечером на автодороге Житомир — Черновцы навстречу кортежу президента Украины со встречной полосы вылетела легковая машина марки «Форд». По предварительным данным, водитель «Форда» попал в другое ДТП, в результате чего и выехал на встречную полосу. У патрульного автомобиля ГАИ из кортежа украинского президента не было возможности избежать столкновения.





В момент ДТП президента в кортеже уже не было, он улетел раньше. По словам представителей ГАИ Хмельницкой области , в аварии никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.



