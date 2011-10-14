В Саратове иномарка на встречке врезалась в машину с полицейскими

В Саратове в ДТП в пятницу пострадали сразу четыре полицейских. Начальник городского отдела ГИБДД Юрий Сухоруков сообщил, что водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением, выехав на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем «УАЗ» в котором ехали четыре сотрудника отряда особого назначения.

Пять человек, в числе которых четыре сотрудника полиции, с травмами различной степени тяжести, госпитализированы из-за столкновения двух машин. По словам представителя инспекции, в иномарке ехали двое. Пострадал водитель «Ауди», он также был госпитализирован в больницу.