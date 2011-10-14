В Петербурге одновременно 150 автомобилей за одну ночь сменили цвет

В Петербурге одновременно 150 автомобилей на стоянке в Кировском районе изменили свой цвет – с обычного, полученного на заводе, на серебристый. Это произошло ночью, несколько дней назад.

Причем, у владельцев машины желания изменить цвет своего авто не было, передает телеканал 100ТВ. Облако серебристой пыли накрыло автомобильную парковку ночью, когда рабочие проводили работы по оцинковке металлоконструкций на расположенном рядом строящемся участке Западного скоростного диаметра.

Ремонтники дорог не удосужились отгородить место проведения работ защитными экранами или хотя бы предупредить автовладельцев о предстоящих действиях. Серебристые частицы разнес ветер.

Водители пытались снять напыление доступными способами, но сделать это без вреда для покрытия машины самостоятельно не смогли. Нежелательная «оцинковка» въелась в кузов и оказалась трудносмываемой. Единственно возможный способ избавиться от напыления – особенно тщательная полировка кузова, которая обойдется в 50-80 тысяч рублей.

Ущерб, нанесенный имуществу граждан, по предварительным оценкам, превышает 10 млн рублей. Владельцы поврежденных автомобилей готовят коллективное обращение в суд.