Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Приамурье в 24 км от пос. Сковородино

В Амурской области сегодня в 16:15 по местному времени (10:15 мск) произошло сильное землетрясение . Эпицентр землетрясения находился в 130 км северо-западнее города Тында, в 24 километрах от поселка Сковородино на глубине свыше 13 километров.

Толчки ощущались в пяти районах Амурской области. Жертв в результате природной стихии нет. Представители областного МЧС сообщили, что в городе произошло несколько серьезных разрушений. Из-за перегрузок и колебаний почвы взорвался трансформатор в Сковородино, поселок практически полностью остался без электричества.

По уточненным данным, в результате землетрясения вышли из строя две подстанции на БАМе. Также произошло частичное обрушение здания Центральной котельной.

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