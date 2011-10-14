В Белгороде произошел пожар на заводе горного машиностроения

В Белгороде в ночь на пятницу произошел пожар в одном из цехов завода горного машиностроения. Спасатели эвакуировали 102 человека. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.



По данным МЧС, пожар произошел около 2.29 мск пятницы.В цехе технической обработки, в масляно-закалочной ванне по термической обработке деталей загорелось масло, передает РИА Новости. Из работающего цеха эвакуировано 102 человека. Предварительная причина возгорания - нарушение технологического процесса.