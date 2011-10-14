На востоке Грузии иномарка врезалась в дерево, погибли 5 человек

В Грузии автомобиль марки BMW врезался в дерево. Авария произошла в пятницу в регионе Кахети. Все пять человек, находившиеся в машине, погибли на месте. Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на телекомпанию "Имеди". Машина направлялась с территории Кварельского озера в сторону райцентра. После ДТП иномарка была в таком состоянии, что выжить кому-либо было невозможно. Тела погибших извлекли из машины при помощи спецтехники.