Сбитый в Москве пятилетний мальчик находится в коме

Миша Гуляев, которого в четверг которого в четверг сбила машина в московском дворе, находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик находится в коме в Тушинской детской горбольнице.



Ребенок чувствует себя очень плохо, у него черепно-мозговая травма и кома четвертой степени, передает Интерфакс. Ребенок находится в отделении общей реанимации. Доступ к нему кого-либо, кроме врачей и родителей, запрещен.



Ранее Аргументы недели сообщали о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, который накануне сбил ребенка и скрылся с места происшествия. На Бесудниковском бульваре водитель сбил пятилетнего мальчика.