В Иркутской области 12 рабочих попали больницу с отравлением

В Иркутской области 12 рабочих вахтового поселка госпитализированы в больницу с острой кишечной инфекцией. В поселке проводится эпидемиологическое расследование.



По данным Роспотребнадзора, 12 человек были госпитализированы в городскую больницу Братска №3. Они находятся в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости. Отравление рабочих было зафиксировано в четверг. В вахтовом поселке работают 148 человек. Отравилось около 35 человек, занимавшиеся строительством и обслуживанием нефтепровода ВСТО.