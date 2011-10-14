В Омске горит цех по производству туалетной бумаги

В Омске горит цех по производству туалетной бумагой. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Инцидент произошел в здании ООО "Велес" по адресу: проспект Губкина, 12. Пожару была присвоена третья степень сложности, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают 16 пожарных расчетов. Сейчас пожарные проливают бумагу, оставшуюся в здании.