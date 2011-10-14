В Дагестане легковушка столкнулась с поездом, пострадали два человека

В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом. Пострадали два человека. Инцидент произошел в четверг в 21:00 в колхозе "Вперед" Кизлярского района республики.



При поезде через железнодорожный переезд водитель ВАЗ-11193 не заметил приближающегося поезда, в результате машина получила удар в боковую часть. Об этом сообщает РИА Новости. Водитель 1991 года рождения и его пассажир (на год старше) с различными травмами были госпитализированы в больницу Кизляра.