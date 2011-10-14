В Москве полиция продолжает розыск водителя, сбившего пятилетнего ребенка

В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, который накануне сбил ребенка и скрылся с места происшествия. На Бесудниковском бульваре водитель сбил пятилетнего мальчика.



На высокой скорости шофер "красной" девятки въехал в один из жилых дворов на Бесудниковском бульваре и сбил пятилетнего мальчика. Автомобиль был объявлен в розыск, в городе ввели план "Перехват". Пострадавший ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает "Россия 24".